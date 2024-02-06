Tırlar çarpışınca yol savaş alanına döndü

Kaza, Aydın-Denizli karayolu Kuyucak ilçe girişinde meydana geldi.
Sabah saatlerinde bir tır, sol şeritte arıza yaparak durduğu iddia edilen E.K. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpm sonrası refüje çıkan tırın dorsesi yola devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri geldi.
Araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı tır şoförü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten aktı.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.