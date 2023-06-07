Tırlar çarpıştı çikolatalar saçıldı

Karaman'da yol kenarında park halinde olan tıra, başka bir tırın yandan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada arkadan çarpan tırın römorkundaki bisküvi ve çikolatalar ise yola saçıldı.

Tırlar çarpıştı çikolatalar saçıldı

İHA'nın haberine göre, kaza dün saat 18.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram D. yönetimindeki 34 ET 2168 plakalı tır, yol kenarında park halinde duran 42 ANM 982 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada 34 ET 2168 plakalı tırın sürücüsü Bayram D. yaralanırken, römorkunda bulunan bisküvi ve çikolatalar yola saçıldı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bisküvi ve çikolataların yola saçılması nedeniyle Karaman-Konya yolunun tek şeridi bir süreliğine ulaşıma kapandı. Yola saçılan bisküvi ve çikolataların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

tir2.jpg

tir3.jpg

tir4.jpg

tir5.jpg

Öne Çıkanlar
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Son Haberler
PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı Güncel
PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Mayın patladı: 1 asker yaralı Güncel
Mayın patladı: 1 asker yaralı
Özel üniversitede soygun gibi zam: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı Güncel
Özel üniversitede soygun gibi zam: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı
Rüyada kumarhane görmek ne demek? Rüyada kumar oynadığını görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kumarhane görmek ne demek? Rüyada kumar oynadığını görmek neye işaret?
Phaselis'te talana yargı yine 'dur' dedi. El değmemiş koylar betona gömülecekti Güncel
Phaselis'te talana yargı yine 'dur' dedi. El değmemiş koylar betona gömülecekti
Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş Teknoloji - Otomotiv
Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu? Keşfet
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?