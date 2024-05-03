TIR'larla iflas eden firmanın önüne gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı

Bursa’da Ankara karayolunun İnegöl girişinde faaliyette bulunan bir koltuk firması iflas etti.

Firmanın iflas ettiği haberini alan yaklaşık 300 kişilik alacaklı tedarikçiler ile çalışanlar, saat 22.00 sıralarında firmanın depo ve mağaza bölümüne gitti.

Daha sonra ise mağaza ve depoda bulunan eşyalar alacaklılar tarafından firmanın önüne park edilen TIR'lara yüklenmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, TIR'ları durdurarak mağazadaki eşyaları yağmalamak isteyen kişileri engelledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.