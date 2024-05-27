Tiroid kanserinin erken teşhisinde vazgeçilmez yöntem

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tiroid kanserinin erken teşhisinde vazgeçilmez yöntem

Endokrinolog Prof. Dr. Mehtap Çakır, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde biyopsinin önemini vurguladı.

Nodüllerin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığını ayırt edebilmek için seçilmiş nodüllerden biyopsi yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çakır, biyopsinin kötü huylu nodüllerin yayılmasına neden olmadığını, aksine erken teşhis için elzem olduğunu ifade etti. Biyopsi sonucuna göre, tedavi yaklaşımı belirlenir.

Acıbadem Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çakır, Azerbaycan Endokrinologlar Cemiyeti'nin davetlisi olarak Bakü’de, 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü'nde "Tiroid Nodülüne Yaklaşım" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunum, 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen 1. Azerbaycan Ulusal Endokrinoloji Kongresi kapsamında yapıldı.

Prof. Dr. Çakır, tiroid hastalıklarının dünya genelinde endokrinolojide en yaygın görülen problemlerden biri olduğuna dikkat çekti. Avrupa Tiroid Birliği'nin son kılavuzuna göre, erişkinlerde tiroid nodüllerinin görülme oranının yüzde 60 olduğunu belirtti. Konferansta, tiroid nodüllerinin kötü huylu olması, etraf dokulara bası yapması, tiroid hormon fazlalığına yol açması veya estetik sorunlar oluşturması durumunda tedavi edilmesi gerektiğini; diğer durumlarda ise düzenli ultrasonografik takiplerin yeterli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çakır, nodüllerin değerlendirilmesi için hastaların bir endokrinoloji uzmanı tarafından görülmesi gerektiğini vurguladı. Nodülün ultrasonografi ile değerlendirilmesinden sonra, uluslararası ve yerel kriterlere göre biyopsi yapılıp yapılmayacağına karar verildiğini açıkladı. Biyopsinin erken teşhis için önemli olduğunu ve bu sayede uygun tedavi yaklaşımının belirlenebileceğini belirtti.

Ayrıca, Prof. Dr. Çakır, tiroid hormon eksikliği veya fazlalığı yaşayan hastaların da ultrasonografi ile değerlendirilip takip edilmesi gerektiğini belirtti. Yıllardır ilacını kendi başına kullanan hastaların da güncel bilgiler ışığında tedavi edilmeleri için bir endokrinoloji uzmanına başvurmalarını önerdi.

Son Haberler
Birden fazla evi olanlar dikkat. Haziran'da geliyor Ekonomi
Birden fazla evi olanlar dikkat. Haziran'da geliyor
Felce iyi gelen yöntemler nelerdir? Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar Sağlık
Felce iyi gelen yöntemler nelerdir? Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar
Devletten 165 bin 600 liraya 3+1 müstakil ev fırsatı Ekonomi
Devletten 165 bin 600 liraya 3+1 müstakil ev fırsatı
Kuyumcunun 'en güvendiğim' dediği kişiden milyonluk vurgun Gündem
Kuyumcunun 'en güvendiğim' dediği kişiden milyonluk vurgun
PKK-PYD Suriye'de devletleşiyor Dünya
PKK-PYD Suriye'de devletleşiyor
Yolu kapatıp İsrail'i protesto ettiler Gündem
Yolu kapatıp İsrail'i protesto ettiler
Emlak kralının oğlu Porshe aracı ile insanları ezdi. 2 kişi öldü Gündem
Emlak kralının oğlu Porshe aracı ile insanları ezdi. 2 kişi öldü