Titan denizaltısının enkaz görüntüleri ilk defa ortaya çıktı. Mürettebat son mesajında ne dedi?

Kaynak: Haber Merkezi
Titan denizaltısının enkaz görüntüleri ilk defa ortaya çıktı. Mürettebat son mesajında ne dedi?

2023 yılının Haziran ayında basınç patlaması sonucunda parçalanan Titan denizaltısı 5 kişiye mezar olmuştu. Bir yıldan sonra denizaltının parçalanmış görüntüleri ve mürettebatın son mesajının ne olduğu ortaya çıktı.

5 kişinin hayatını kaybettiği Titan denizaltı trajedisi hakkında yeni gelişme yaşandı. 2023 yılının Haziran ayında Titanic kalıntılarını görmek için Titan denizaltısına binen 5 kişiden önce sinyaller kopmuş, sonraki süreçlerde devam eden arama çalışmalarında denizaltının basınç patlaması sonucunda parçalandığı ve içerisindeki 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti

Kazadan 1 sene sonra denizaltının okyanus tabanındaki enkaz görüntüleri ortaya çıktı. ABD’de görülen duruşmanın ilk gününde paylaşılan görüntüde Titan’ın okyanusun zemininde kuyruğu gövdesinden parçalanmış şekilde ve dik bir pozisyonda durduğu görüldü.

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MÜRETTEBATIN SON SÖZLER: HER ŞEY YOLUNDA

Görülen duruşmada 18 Haziran tarihinde meydana gelen patlamanın hemen öncesinde mürettebattan gelen son mesajın “Her şey yolunda” olduğu tespit edildi.

Yetkililer Titan’ın denize dalmasının ardından 2 saat süre sonra patlayan Titan için basınç patlamasının kesin kanıtlara dayandığını açıkladı.

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