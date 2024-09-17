Titan denizaltısının enkaz görüntüleri ilk defa ortaya çıktı. Mürettebat son mesajında ne dedi?

5 kişinin hayatını kaybettiği Titan denizaltı trajedisi hakkında yeni gelişme yaşandı. 2023 yılının Haziran ayında Titanic kalıntılarını görmek için Titan denizaltısına binen 5 kişiden önce sinyaller kopmuş, sonraki süreçlerde devam eden arama çalışmalarında denizaltının basınç patlaması sonucunda parçalandığı ve içerisindeki 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti

Kazadan 1 sene sonra denizaltının okyanus tabanındaki enkaz görüntüleri ortaya çıktı. ABD’de görülen duruşmanın ilk gününde paylaşılan görüntüde Titan’ın okyanusun zemininde kuyruğu gövdesinden parçalanmış şekilde ve dik bir pozisyonda durduğu görüldü.

MÜRETTEBATIN SON SÖZLER: HER ŞEY YOLUNDA

Görülen duruşmada 18 Haziran tarihinde meydana gelen patlamanın hemen öncesinde mürettebattan gelen son mesajın “Her şey yolunda” olduğu tespit edildi.

Yetkililer Titan’ın denize dalmasının ardından 2 saat süre sonra patlayan Titan için basınç patlamasının kesin kanıtlara dayandığını açıkladı.