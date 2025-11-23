Yolcu gemisi Titanik'in batmasıyla eşiyle beraber yaşamını yitiren Isidor Straus'a ait altın cep saati rekor fiyata satıldı. Jules Jurgensen marka 18 ayar altın saat, açık artırmada rekor fiyata, 1,78 milyon sterline (yaklaşık 99 milyon Türk Lirası) satıldı

67 yaşındaki Straus'a ait olan saat Titanik hatıraları için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat oldu. Saat Straus'a, 1888'de 43'üncü doğum gününde hediye edilmişti.

Straus, 1845'te Bavyera eyaletinin Otterberg kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve 1854'te ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti. Straus, New York'taki Macy's mağazasının ortağı oldu, ününü de burada kazandı. Straus ve eşi Ida, 1912'de Titanik battığında hayatını kaybeden 1.500'den fazla yolcudan ikisiydi. Ama onları bu hikayede "biricik" kılan bir şey daha vardı. O da sınıfları. Strauss çifti dışında gemide seyahat eden bütün birinci sınıf yolcular kurtulmuştu.

NASIL ÖLDÜLER?

Gemi batmaya başladığında, çift filikalara doğru ilerledi. Yaşları nedeniyle kendilerine filikalarda yer de teklif edildi. Ancak Straus önceliğin gençlerde olması gerektiğini düşünüyordu, filikaya binmeyi reddetti. Eşi Ida da onu terk etmedi ve en son güverte sandalyelerinde yan yana otururken görüldüler, ardından da okyanus'a gömüldüler.

Çift, James Cameron'ın 1997 yapımı Titanik filminde de unutulmayan bir şekilde canlandırılmıştı. Filmde çift, kamaraları suyla dolarken yatakta yan yana uzanıyordu.

Isidor Straus'un saati daha sonra Titanik enkazından çıkarılıp aileye teslim edilmişti.

Titanik'le ilgili bir ürünün daha önceki rekor satışı, geçen yıl, 700'den fazla yolcuyu gemiden kurtaran bir geminin kaptanına hediye edilen farklı bir altın cep saatinin 1,56 milyon sterline satılmasıyla gerçekleşmişti.

Bu hafta sonu Wiltshire, Devizes'deki Henry Aldridge & Son müzayede evi tarafından satılan Titanik ile ilgili birkaç parçadan biriydi. Müzayedeye çıkan diğer parçalar arasında, Ida Straus'un Titanik kırtasiye malzemelerine yazdığı ve 100.000 sterline satılan bir mektup; 104.000 sterline satın alınan bir Titanik yolcu listesi ve kurtarılan kazazedeler tarafından RMS Carpathia mürettebatına verilen ve 86.000 sterline satılan bir altın madalya da vardı.

Titanik'le ilgili hatıra eşyalarının satıldığı müzayedede toplam 3 milyon sterlin kazanıldı.

Müzayedeci Andrew Aldridge şunları söyledi: "Dünya rekoru fiyat, Titanik hikayesine olan kalıcı ilgiyi gösteriyor. Her erkek, kadın ve çocuk yolcunun veya mürettebatın anlatacak bir hikayesi vardı ve bu hikayeler 113 yıl sonra hatıra eşyaları aracılığıyla anlatılıyor."

"Strause'lar, Ida'nın Titanik batarken 41 yıllık eşini terk etmeyi reddetmesiyle oluşan en büyük aşk hikayesiydi ve bu dünya rekoru fiyatı, onlara duyulan saygının bir kanıtıdır."