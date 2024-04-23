Titreme hastalığında önemli gelişme. Profesör açıkladı

Gülsüm Sundu
Titreme hastalığında önemli gelişme. Profesör açıkladı
Titreme hastalığında önemli gelişme yaşandı. Bu hastalıkla ilgili akıllı ses ötesi tedavisinin denendiğinin açıklanması dikkat çekti.

Nörolojik bozukluk hastalığı olduğu bilinen titreme hastalığıyla ilgili önemli gelişmelere yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak bu hastalıkla ilgili akıllı ses ötesi tedavisinin denendiğinin açıklanması dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Andres Lozano, “Akıllı Sesötesi Tedavisi (MRgFUS) ile yaşam kalitesini olumsuz etkileyen tremor (titreme) hastalığında oldukça yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Cerrrahi müdahale gerektirmeyen, kesisiz, güvenli ve ileri teknoloji kullanımından yararlanan bir tedavi yöntemi olan MRgFUS ile kafa derisi üzerinden hedefe ulaşmak için yüksek yoğunluğa sahip 1.024 ayrı ultrason dalgası ile Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yöntemi bir araya getirilerek, titremeye neden olan beyindeki hedef bölgenin etkisizleştirilmesi sağlanıyor” sözlerini kullandı.

TREMOR (TİTREME HASTALIĞI) NEDİR?

Tremor (Titreme Hastalığı) olarak da bilinen bu nörolojik bozukluk, en yaygın olarak ellerde görülen ancak kol, bacak, kafa ve ses tellerini de etkileyebilen istemsiz ve kontrol edilemeyen sallanma veya titreme hareketlerine yol açar.

Tremor yaşamı tehdit etmese de, günlük yaşamı zorlaştırabilir ve sakatlıklara yol açabilir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eller, kollar, baş, bacaklar veya gövde ritmik bir şekilde sallanır.

Ses titrer.

Yazma veya çizme zorluğu yaşanır.

Araç, gereç veya diğer nesneleri tutmak ve kontrol etmek güçleşir.

TEDAVİSİ NASIL OLUYOR?

Bazı beta bloker, anti-nöbet ve sakinleştirici ilaçlar titremenin yavaşlamasına yardımcı olabilir.

İlaçlara yanıt vermediğinde veya günlük yaşamı etkilediğinde cerrahi müdahaleler düşünülebilir.

Derin beyin stimülasyonu (beyin pili), tremorun cerrahi tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Bu yöntemde talamusa frekanslı elektrik sinyalleri gönderilerek istemsiz hareketler koordine edilir. Beyin pili, Parkinson tremoru, esansiyel tremor ve distoni gibi durumların tedavisinde etkilidir.

Botoks enjeksiyonları, yüz veya kafa bölgesindeki titremler için uygulanabilir.

Fizik tedavi ile kasların güçlendirilmesi, kas spazmlarından kaynaklanan titremin kontrolünü hedefler.

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