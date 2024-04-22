Kalp hastalıklarına şifa oluyor. Uzmanlar açıkladı

Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Serkan Aksoy, meyvenin faydaları ve meyve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirme yaptı.

Uygun dozda meyve tüketiminin bireye katkılarına değinerek, meyvelerin güçlü antioksidan kaynakları olduğunu vurguladı.

Bu antioksidanlar, hücrelerin yenilenmesine, yaşlanmanın yavaşlatılmasına ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek hipertansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalıklarına yakalanmanın önüne geçilmesine katkı sağlayabilir.

Kalp sağlığını korumak ve desteklemek için dengeli ve çeşitli bir beslenme şekli önemlidir.

İşte kalp sağlığını destekleyen bazı beslenme alışkanlıkları:

1. Sağlıklı Yağlar: Sağlıklı yağlar, kalp sağlığı için önemlidir. Doymuş yağ ve trans yağlar yerine zeytinyağı gibi doymamış yağları tercih etmek, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

2. Yüksek Lifli Yiyecekler: Lif açısından zengin gıdalar, kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

3. Taze Meyve ve Sebzeler: Meyve ve sebzeler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir. Günlük beslenme düzeninde bu gıdalara yer vermek önemlidir.

4. Omega-3 Yağ Asitleri: Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler. Somon, ceviz ve keten tohumu gibi gıdalarda bulunur.

5. Düşük Tuzlu Gıdalar: Tuz tüketimini azaltmak, kalp sağlığını korumak için önemlidir. Ayrıca şekerli içeceklerden kaçınmak da destekleyici bir alışkanlıktır.

Unutmayın ki kalp sağlığını korumak sadece beslenmeyle sınırlı değildir.

Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak, düzenli tıbbi kontroller ve gerektiğinde uzman desteği almak da önemlidir.