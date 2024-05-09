Beyin sisi hayatı nasıl etkiliyor? Beyin Sisi deyip geçmeyin. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Beyin sisi, dikkat toplama güçlüğü, konsantrasyon eksikliği ve bulanık düşünceler gibi yaygın sorunlarla tanımlanacağı biliniyor.

Bu durum, çağımızın önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilir ve insanlar bu konuda uzmanların önerilerini bekler.

Beyin sisi, yaşam kalitesini etkileyen bir sorun olarak ortaya çıktığında, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunur.

Dr. Banu Taşcı Fresko, beyin sisi hakkında şu önerilerde bulundu:

Bağırsak florasının bozulmasına yol açan dengesiz veya yanlış beslenme alışkanlıkları, beyin sisinin temel nedenleri arasında yer alır.

Örneğin, aşırı karbonhidrat ve şeker tüketimi insülin seviyelerinde dalgalanmalara neden olur. Bu dalgalanmalar, beyin performansında ani düşüşlere yol açabilir. Bu nedenle, şeker tüketimi düşüncelerinizi netleştirmez.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, rafine işlenmiş gıdalardan ve boş kalorilerden kaçınmayı gerektirir. Tatlı, şeker, bal, çikolata ve alkolden uzak durmak önemlidir.

Sağlıklı beslenme, düşük şeker içeriği ve yüksek besin değeri olan bir diyet anlamına gelir. Mevsimine uygun ve organik gıdaların tüketimi, yeterli su alımı ve yiyeceklerin iyi çiğnenmesi önemlidir. Dengeli beslenme, gün boyu beyin için gerekli besinleri sağlar ve beyin sisini azaltır. Ancak, yeterli miktarda yüksek kaliteli yağ tüketmemek de zihinsel performansı olumsuz etkileyebilir.

Beynin büyük bir kısmı yağdan oluşur ve beyin fonksiyonları için rafine şeker yerine kaliteli yağlara, özellikle omega-3 yağ asitlerine ve NADH Q10 kombinasyonuna ihtiyaç duyar. Omega 3, NADH ve Q10 seviyelerinin düşük olması beyinde iltihaplanmayı artırabilir ve beyin sisini tetikleyebilir.

Beyin fonksiyonlarının korunması için omega-3 içeren besinler düzenli olarak tüketilmelidir. Kaliteli omega-3 kaynakları arasında yağlı deniz balıkları, fındık, hindistancevizi yağı, yumurta, avokado ve kril yağı bulunur.

Doktor Hüseyin Nazlıkul da benzer uyarılarda bulunmuştur ve beyin sisiyle ilgili önerilerde bulundu.

Beyin sisi, bilişsel ve fiziksel işlevlerde kayıplara yol açan bir durumdur. Peki, beyin sisi kimlerde daha sık görülür, nasıl anlaşılır ve nasıl tedavi edilir?

Beyin sisi, özellikle COVID-19 atlatan kişilerde ve yoğun bakımda tedavi görenlerde daha sık görülür. Henüz resmi bir hastalık olarak tanımlanmamış olsa da, birçok hastalığın neden olduğu nörolojik sorunlara yol açabilir.

Beyin sisi, karantina ve pandemi sürecinin yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar, sinir ve stres gibi sorunların arttığı bir dönemde daha da yaygınlaşmıştır. COVID-19 geçiren kişilerde beyin sisi daha sık görülür ve bilişsel işlevlerde zorlanma olarak tanımlanır.

Beyin sisi belirtileri arasında unutkanlık, sinirlilik, çoklu görev yapamama, kelime bulmada zorluk, dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, kolay sinirlenme, karar vermede zorlanma ve sosyal medyada aşırı zaman harcama yer alır.

Beyin sisi nedenleri arasında magnezyum eksikliği, kansızlık, uyku problemleri, tiroid sorunları, B ve D vitamini eksiklikleri, hormonal dengesizlikler, kronik toksin yükü ve iltihaplanma, kan-beyin bariyeri hasarı ve metilasyon bozukluğu bulunur.

Beyin sisi tedavisi için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, ağır metal toksisitesine karşı önlemler ve kaliteli uyku düzeni önerilir.

Bilişsel zorluklarla başa çıkmak için enerjik olduğunuz zamanlarda zor işlere odaklanın, birden fazla işe aynı anda konsantre olmaktan kaçının, dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırın, işlerinizi küçük parçalara ayırın ve not alın, yaşam alanınızı düzenli tutun ve gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin.