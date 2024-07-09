Tiyatro sevenlere müjdeli haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tiyatro sevenlere müjdeli haber

2023 yılında 135 yılı aşkın bir süre sonra tepkiler üzerine kapatılan Oldham'daki Coliseum Tiyatrosu, aktör Julie Hesmondhalgh liderliğindeki başarılı bir kurtarma kampanyasının ardından yeniden açılacak.

Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana kapalı olan tarihi tiyatro, 2025 Noel'ine yetişecek şekilde kapılarını yeniden açabilmek için 10 milyon sterlinlik bir yenileme çalışmasından geçecek.

Coronation Street ve Mr Bates vs the Post Office gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan Hesmondhalgh, karardan dolayı "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Sanat Konseyi İngiltere'nin yönetimiyle ilgili endişeler nedeniyle fonunu çekmesinin ardından Coliseum kapatılmak zorunda kaldı, yerel konsey ise binanın "artık amacına uygun olmadığını" söyledi.

Oldham Belediye Meclisi, binanın yerine 24 milyon sterlin değerinde yeni ve daha küçük bir tiyatro inşa etmeyi planlamıştı ancak mevcut binayı yenilemek için bu fikirden vazgeçti.

Hesmondhalgh, BBC'ye verdiği demeçte "Bu bir mücadeleydi, ama kalplerin ve zihinlerin bir mücadelesiydi. Oldham halkı burayı seviyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

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