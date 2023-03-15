Serdal Adalı'dan depremzede çocuklara Pony Club projesi

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Adalı, Hatay'da düzenlenen Pony Club aktivitesinde depremzede çocuklarla buluştu.

Hatay'daki durumun çok üzücü olduğunu belirten Adalı, "Afetin ilk gününden itibaren hipodromlarımızın kapılarını depremzedelere açtık. Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yaraları sarmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi Türkiye Jokey Kulübü ailesi olarak tek yürek olup hem maddi hem manevi yaraları sarma zamanı. En başta da çocukların yüzü gülsün istiyoruz. Bu anlamda sosyal sorumluluk projemiz olan Pony Club'ın ne kadar önemli bir faaliyet olduğu bir kez daha anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

EN GÜÇLÜ KİM OYUNU

Etkinlikler kapsamında tiyatro oyunu düzenleyen TJK Asli Üyesi İlyas İlbey de "Tiyatronun çocuk psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerini biliyoruz. Bu sebeple programımıza çocuklara yönelik 'En Güçlü Kim' adlı oyunu da ekledik. Ayrıca oyuncaklar hediye ederek, boyama etkinlikleri yaparak daha kapsamlı bir faaliyet yürütmeye ve daha olumlu etkiler yaratmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ise ihtiyaç sahiplerine yardım hususunda bu kadar emek veren bir kurumun çalışanı olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.