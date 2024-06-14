TKYD ve KUYDEM geliştirme programı İlkbahar'24 mezunlarını verdi

8 Mart’ta başlayan ve TKYD Enstitü’nün, Galatasaray Üniversitesi KUYDEM desteği ile hayata geçirdiği Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı İlkbahar’24 döneminin Simülasyonu ve Kapanış Töreni 12 Haziran’da Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Toplam 16 hafta süren programda eğitim, tecrübe paylaşımı webinarları, mentor-menti görüşmeleri, Galatasaray Üniversitesi KUYDEM desteği ile gerçekleştirilen yönetim kurulu simülasyonları tamamlanarak düzenlenen mezuniyet töreninde katılımcılara sertifikaları verildi.

Törende konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Bugün, TKYD olarak, Galatasaray Üniversitesi Kurumsal Yönetim, Denetim ve Uyum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUYDEM) desteği ile hayata geçirdiğimiz ve iş dünyamızın ve medyamızın önde gelen isimlerinin katkılarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı İlkbahar’24 Dönemi’ni tamamlamanın mutluluğu yaşıyoruz. Yönetim kurullarını güçlendirmeyi ve onların yeni normale hazır hale gelmelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz “Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı” önceki dönemlerde de olduğu gibi çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Hem şirketlerinin yönetim kuruluna bağımsız üye kazandırmak isteyenler hem de bağımsız üyeliğe aday profesyonel yöneticiler programımıza başvurdu. Bu da aslında çok sevindirici bir gelişme çünkü günümüz ortamında şirketlerimizin yönetim kurullarını çeşitlendirmesi, tek kişinin yani patronun yönetiminden çok sesli bir yönetime geçmesini çok kıymetli buluyorum. İçinden geçtiğimiz dönem bizleri bir parça karamsar yapabiliyor. Bu nedenle sorunlarımızı, eksiklerimizi, risklerimizi konuşuyoruz. Ancak ben diğer taraftan Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum dedi.

Kurumsal yönetim anlayışını ülke geneline yaymaları gerektiğini ekleyen Dr. Tamer Saka ayrıca, "Özellikle kaliteli iş gücümüz, güçlü altyapımız, üretim konusundaki kalitemiz son derece önemli etkenler. Gelişmiş ekonomilere yakın bir coğrafyada olmamız bizim için gerçekten de çok önemli bir avantaj. Dolayısıyla kurumsal yönetim anlayışını ülkemiz geneline yaymak, bu kavramı yaşatmak ve her daim canlı tutmak zorundayız. Ancak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeden ve hiç vakit kaybetmeden hem kurumlarımız ve paydaşlarımız hem de içinde bulunduğumuz ekosistem için harekete geçmemiz gerekiyor. Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programımızın altıncı dönemini tamamlarken, bugüne kadar programımızdan toplam 129 kişi mezun ettik. TKYD olarak bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi de bu vesile ile bir kez daha belirtmek isterim” sözlerini sarf etti.

Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı İlkbahar’24 kapanış töreninde katılımcılara sertifikalarını veren, TKYD Enstitü Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kamil Uzun ise “Bugün kapanışını yaptığımız 16 haftalık program süresince; yönetim kurullarının daha etkili ve verimli çalışması için dikkat edilmesi gereken noktaları, örnek vakalar ve yaşanmış tecrübeler üzerinden anlattık. Programımız; yönetim kurulunun yapısı, çalışma şekli, yasal düzenlemeler gibi çok önemli konuları içerdi. Yönetim kurullarının daha etkili ve verimli çalışması için dikkat edilmesi gereken noktalar, örnekler vakalar ve yaşanmış tecrübeler üzerinden aktarıldı. Her bir eğitim modülümüzle bağlantılı olan webinarlarımızda, ilgili başlık kapsamında, alanında çok tecrübeli ve bilinen isimlerin tecrübe paylaşımları yer aldı. Programımız kapsamında kısa ve orta vadede yönetim kurullarının karşısına çıkabilecek farklı konular, detaylarıyla ele alınarak; dijital dönüşüm, çevik organizasyon yapıları, sürdürülebilirlik gibi günümüzde önemi giderek artan konuların yönetim kurulunda nasıl değerlendirilebileceği, ilgili konunun uzmanları tarafından katılımcılara aktarıldı” ifadelerini kullandı.