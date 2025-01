TL yatırımcısının yeni gözdesi oldu! Altını ve dövizi solladı

Merkez Bankası, aralık itibarıyla faiz indirim döngüsüne girmişti. 2.5 puanla başlayan indirim dün de devam etti. Böylece politika faizi yüzde 45’e geriledi. Faizlerdeki düşüş özellikle mevduat ve para piyasası fonlarındaki getirileri direkt etkiliyor. Daha açık anlatımla Merkez Bankası’nın faizle ilgili attığı tüm adımlar anında getirilere yansıyor. Aralık ayındaki indirimle birlikte mevduat faizlerinin 1-2 puan gevşediğini, para piyasası TL fonların günlük getirilerinin de aynı şekilde düştüğünü görmüştük. Dünkü faiz indirimiyle bu getiriler daha da azalacak.

1 OCAK İTİBARIYLA YÜZDE 6 KÂR

Mevduat ve para piyasası TL fonlardaki getiriler faiz indirimine paralel azar azar gerilemeye devam ederken TL yatırımcısı daha çok fırsat sunan fonlara gözünü dikti. Bu noktada ise son günlerde ‘borçlanma araçları fonları’ öne çıkmaya başladı. Bu fonların özelliklerine geçmeden önce son dönemdeki performansına değinmek isterim. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verilerine göre; bu fonların yılbaşından sonra, yani son 22 gündeki kazancı yüzde 5-6 civarında. Mevduat ve para piyasası fonlarının performansı ise yüzde 2-3 aralığında.

BURADA ‘BEKLENTİ’ SATIN ALINIYOR

Peki borçlanma araçları fonlarının son dönemdeki yüksek performansını neler etkiliyor? Öncelikle bu fonların portföylerinde ağırlıklı olarak devlet tahvillerinin yer aldığını belirtmeliyim. Tahvil getirilerini ise faiz indirimleriyle ilgili beklentiler tayin ediyor. Merkez Bankası’nın emin adımlarla indirimlere devam etmesi, bunun da yıl boyunca sürecek olması tahvillerin performansını olumlu etkilediğinden portföyünde bu fonları tutan fonlar da getiride diğer yatırım araçlarından pozitif ayrışmış durumda.

5-10 YILLIK TAHVİL TUTANLAR KAZANIYOR

Bu fonlardaki potansiyelin devam edip etmeyeceğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini Ata Yatırım Hazine Uzman Yardımcısı Ahmet Oğuz Mert'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Merkez Bankası’nın da faiz indirim döngüsünde olması başta geçtiğimiz aylarda kısa vadeli (2 yıl civarı vadeli) kağıtlarda ufak bir ralliye neden olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ise 5-10 yıl vadeli tahviller 2 yıllık tahvillerden daha fazla getiri sağladı. Sebebi ise faiz indirimlerine başlarken nispeten daha öngörülebilir olan 2 yıl vadeli tahvillerin fiyatlanıp, önümüzdeki dönemde piyasanın faiz beklentisinin netleşmesi ile 5 ve 10 yıl vadeli tahvillerin de fiyatlamalarının gerçekleşmeye başlaması.

- O nedenle TEFAS’taki getirilere baktığınızda ilk sıralarda hisse senedi fonları hariç portföyünde uzun vadeli borçlanma araçları olan fonların olduğu görülüyor. Bu fonların portföyünde ağırlıklı olarak 10 yıl, nispeten daha az 5 yıl ve çok az 2 yıl vadeli tahviller mevcut.

AVANTAJI YIL SONUNA KADAR DEVAM EDER Mİ?

Bunu kesin bilemeyiz ama şu anki döngü bunu gösteriyor. Çünkü her şey yolunda gidiyor. Merkez’in rezervleri iyi düzeyde, yabancı girişleri ve tahvile olan ilgisi iyi gidiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırım sinyalleri, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşının soğuması iyi fiyatlanıyor. Bunun yanı sıra TL’nin de güçlü kalacağı ve kur atağının olmayacağı pozitif fiyatlanıyor. Her şey olumlu gitmeye devam ettikçe bu yıl da uzun taraf başta olmak üzere tahvil faizlerinin düşmesini, tahvil fiyatlarının yükselmesini bekleyebiliriz.

PARA PİYASASI TL FONLARINDAN GEÇİŞ OLUR MU?

Borçlanma araçları fonlarının TL’ye yatırım için önemli bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu fonların risksiz bir fon olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Her ne kadar ‘devlet tahvili’ kavramı piyasada yatırım yapılabilecek en az riskli ürünler olsa da para piyasası TL fonlarının aksine, borçlanma araçları fonlarında ‘tahviller fiyatları ikinci el piyasada işlem gördüğü ve fiyatları piyasada oluştuğu için fiyat dalgalanmaları görülebilir’. Bu nedenle para piyasası fonlarına yüzde 100 alternatif gözüyle bakmamak gerekiyor. Çünkü para piyasası fonlarında dalgalanma olmuyor. Ancak faiz indirimleriyle para piyasası fonlarının getirilerinin düşeceğini biliyoruz. Volatilitesinin (oynaklık) farkında olup, faiz beklentilerine göre yatırım yapmak isteyenler borçlanma araçları fonunu tercih edebilir.

NASIL ALINIR?

Mobil ya da internet bankacılığı üzerinden yatırım hesabı açıldıktan sonra içinde ‘borçlanma araçları fonu’ geçen fonlara alım emri gönderilebiliyor. İş günlerinde saat 13.00’a kadar iletilen alım talebi T+1 yani bir gün sonra gerçekleşiyor. Saat 13.30’dan sonraki emirler ise 2 gün sonra (T+2) gerçekleşiyor. Alım gerçekleşene kadar emir girilen tutarlar para piyasası fonlarında değerlendiriliyor. Fon alımı için alt limiti yok, yani 50-100 liraya dahi alım yapılabiliyor. Kazançtan yüzde 10 stopaj kesiliyor.

FİYATLAMALARA RAĞMEN BİR GETİRİ FIRSATI VAR MI?

Uzun vadeli borçlanma araçları fonlarının bence daha gidecek yeri var. Şu anda zaten Merkez’in yıl boyunca faiz indireceği fiyatlanmış durumda. Piyasa ortalaması yıl sonunda yüzde 30 civarı faiz beklentisini fiyatlıyor. TL’nin bu yıl çok değer kaybetmeyeceğiyle ilgili beklentiler değişmez, ekonomik veriler ve enflasyon rakamları güzel gelmeye devam eder ve yabancı tahvil alımını sürdürürse burada bir miktar daha kârların oluşabileceğini söyleyebiliriz.