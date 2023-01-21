﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu'nu 18 milyon 810 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2017 yılında kayyum olarak atandığı Çavdır Gıda Petrol Otogaz İthalat Sanayi’ne ait, “Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satışa çıkardı.

Satışa çıkarılan akaryakıt istasyonunun muhammen bedeli 18 milyon 810 bin TL olarak hesaplandı.

İhale kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle15 Şubat 2023 günü düzenlenecek. Katılmak isteyenler 14 Şubat’a kadar teklif verebilecek. İhale kurulun onayıyla sonuçlandırılacak.