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TMSF dev firmayı satışa çıkardı. Fiyatı dudak uçuklattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 552 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:32
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Fiyatı dudak uçuklattı.TMSF dev firmayı satışa çıkardı

TMSF dev firmayı satışa çıkardı. Fiyatı dudak uçuklattı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayım olarak atandığı Alfemo Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Yatma Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticare A.Ş’yi satmak için ihale açtı.

Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında satışa çıkarılan şirket için muhammen bedel 552 milyon lira olarak belirlendi. Son teklif verme tarihinin 29 Kasım 2022 olarak belirlendiği ihaleye katılmak isteyenler 55 milyon 200 bin lira teminat sunacaklar. Teminat, nakit, devlet tahvili, Hazine Bonosundan oluşabilecek. Tahvil ve bono halinde sunulan teminatlar, belirlenen teminatın cari değerinin yüzde 15 fazlası olacak.

FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacak.

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Tekin Ertürk
28.10.2022 10:37
akp yönetimde oldukça, her türlü olumsuzluk olabilir.  
 
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