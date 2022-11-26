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TMSF'den satılık çiftlik. İstenen rakam belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca TMSF “Acıpayam Bereket Çiftliği satışa çıkarıldı. İstenen rakam da belli oldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:35
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TMSF'den satılığa çıkarılan çiftlik için istenen rakam belli oldu

TMSF'den satılık çiftlik. İstenen rakam belli oldu
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TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre Acıpayam Bereket Çiftliği'ni satışa çıkarttı. El konulan Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Parke Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satışına karar verildi.

ÇİFTLİK 43 MİLYON MUHAMMEN BEDELLE İHALEYE ÇIKARILDI

Bereket Çiftliği'nin ihalenin başlangıç fiyatı da belli oldu. Muhammen bedeli 43 milyon 100 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 21 Aralık 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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Hüseyin BAYRAKLAR
26.11.2022 14:54
Bunu da fahiş fiyata Tarım Kredi Kooperatifine gazlarlar. Tarım Kredi götürür.  
 
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