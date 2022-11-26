TMSF'den satılık çiftlik. İstenen rakam belli oldu

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre Acıpayam Bereket Çiftliği'ni satışa çıkarttı. El konulan Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Parke Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satışına karar verildi.

ÇİFTLİK 43 MİLYON MUHAMMEN BEDELLE İHALEYE ÇIKARILDI

Bereket Çiftliği'nin ihalenin başlangıç fiyatı da belli oldu. Muhammen bedeli 43 milyon 100 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 21 Aralık 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.