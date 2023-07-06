TOFAŞ üretimi durdurma kararı aldı

7 bin kişiye istihdam sağlayan TOFAŞ, Bursa'daki fabrikasında üretime 24 gün ara vereceğini duyurdu.

TOFAŞ üretimi durdurma kararı aldı

İHA

Otomotiv devi Tofaş Otomobil A.Ş., Bursa'daki fabrikasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 24 gün üretime ara veriyor. Yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 07 Ağustos 2023 - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

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