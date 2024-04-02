Togay Bayatlı kimdir? Togay Bayatlı öldü mü?

Kaynak: Haber Merkezi
Togay Bayatlı kimdir? Togay Bayatlı öldü mü?
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi eski Başkanı Togay Bayatlı yaşamını yitirdi. Peki Togay Bayatlı kimdir? Kaç yaşındadır?

Türk spor teşkilatının ve spor gazeteciliğinin 1 numaralı isimlerinden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Togay Bayatlı hayatını kaybetti.

20 Eylül 1938 doğumlu olan Bayatlı 85 yıl yaşında hayata gözlerini yumdu. Niğde’nin Bor ilçesinde doğan Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Bayatlı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okudu.

1961 yılında Milliyet Gazetesi’nde spor yazarı olarak spor gazeteciliğine adım atan Bayatlı, ürkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanlığı de yaptı.

İngilizce, İtalyanca ve Almanca bilen Boyatlı’nın evli ve iki çocuk babası olduğunu biliniyor.

Togay Bayatlı “İsmet Badem Yaşam Boyu Başarı Ödülü” de aldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından seçilen en iyiler ödüllerine de layık görüldü.

Bayatlı Uluslararası Voleybol Federasyonu ve FİFA’nın basın komisyonunda 12 yıl görev yaptı.

Öte yandan Bayatlı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
Bayatlı, İstanbulspor ve Yeşildirek takımlarında futbol oynadı.

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