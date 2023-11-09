Togg 2024’te kurasız siparişe açılıyor

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, 2024 yılında kurasız şekilde satın alınabilecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Togg 2024’te kurasız siparişe açılıyor

Togg’un günlük üretim kapasitesi ekimde 280 adede çıktı. Yıllık banttan inen araç sayısı önümüzdeki yıl 80 bini aşacak. Ayrıca 2024’te sedan model için de düğmeye basılacak.

Togg nasıl sipariş verilecek?

Togg’a sahip olmak isteyenler, Trumore üzerinden tasarladıkları araç için peşinat yatıracak. Peşinat, Türk Lirası ya da döviz olarak değil, AVAX Coin olarak ödenebilecek. Öngörülen tarihler arasında araçlar kullanıcılara teslim edilecek. Bu yıl kurayla belirlenen talihliler için peşinat bedeli 60 bin lira olarak belirlenmişti. Gelecek yıl ise ne kadar olacağı bilinmiyor.

Togg’un modelleri nelerdir?

Togg’un ilk modeli SUV olan T10X olacak. Bu modelin yanında gelecek yıl sedan model için de çalışmalar başlayacak. Sedan modelin kodu T10S olacak. SUV’a göre daha uygun fiyatlı olması beklenen sedan model, Togg’un üretim stratejisinde adet olarak amiral konumunda olacak. 2025’te ihracata Avrupa’dan başlayacak Togg’un teknoloji güncellemesinin yanında modellere makyaj yapacağı da planlanıyor.

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