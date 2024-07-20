TOGG dünya devi markaya mı satılacak? Otomotiv dünyasını karıştıran hamle

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TOGG dünya devi markaya mı satılacak? Otomotiv dünyasını karıştıran hamle

CHP’li Öztürk, mecliste yaptığı konuşmada, “Çinli otomotiv devinin yatırımına destek olunabilir ancak ürettikleri aracı Türkiye’de satmaya destek olmak, TOGG’u da BYD ye satmak demektir” ifadelerini kullandı. 5 Temmuz’da resmi gazetede teşvik belgesi kapsamında yatırımların vergiden muaf olacakları açıklanmıştı.

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM’de TOGG’un finansman ihtiyacıyla ilgili gerçekleştirdiği konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“PERDE OLARAK TOGG’U KOYDUNUZ”
Öztürk, “TOGG’u kurarken, anlatırken, siyasete malzeme edilip, sokak sokak gezdirirken amacınız aslında hayal satıp, ülkenin tüm alanlarda geriye götürdüğünüz kötü yönetiminin önüne perde olarak TOGG’u koymanızdı” ifadelerini kullandı.

TOGG’U BYD’YE SATMAK DEMEKTİR”
Öztürk, Türkiye pazarına girmeye hazırlanan BYD ile ilgili ise, “BYD gibi bir dünya devinin Türkiye’ye gelmesinden bahsediyoruz. Dünyada 60 milyona yakın araç üretilirken bugün biz 20 bin civarında araç üretebiliyoruz. Otomobil devlerinin Türkiye’ye yatırımı önemli ancak onların ürettiği aracın Türkiye’de satımını desteklemek, bu kuluçka dönemindeki TOGG’u BYD’ye satmak demektir. Tüm bu gelişmelerden benim anladığım, bizim anladığımız, TOGG’u BYD’ye mi satacaksınız?” dedi.

5 TEMMUZ’DA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Resmi Gazete’nin 5 Temmuz’da yayınlanan sayısında yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlandırılacakların ek mali yükümlülükten muaf tutulmasına yönelik karar yayınlanmıştı.

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