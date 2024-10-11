Şarj olan TOGG alev alev yanmıştı. Nedeni belli oldu

TOGG kullanan ve villada oturan kişinin evine kaçak elektirik bağlattığı ve aracını bu şekilde şarj ettiği ortaya çıktı.

TOGG İNCELEMEYE ALDI

Geçen hafta Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Çiftekuyu kırsal Mahallesi'nde bir TOGG, şarj edilirken yanmaya başlamıştı. Yaşanan olay sonrası TOGG firması aracın neden alev aldığını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

TOGG'un yaptığı açıklamada "Şanlıurfa Viranşehir'de 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere TOGG Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" bilgilerine yer verilmişti.

LÜKS VİLLANIN ELEKTRİĞİ KAÇAK ÇIKTI

Dicle Elektrik ekipleri evde kaçak elektrik kullanıldığını belirledi. DEDAŞ ekipleri, olayın yaşandığı evde bir dizi inceleme yaptı. Elektrik tesisatını inceleyen ekipler, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığını belirledi.