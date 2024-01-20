Satışa çıkacak olan Togg T10X modelini sipariş teslimatları kullanıcıların sipariş sırasına göre gerçekleşecek. Peki, Togg T10X satışları ne zaman başlayacak? Togg siparişi nasıl verilir?

Togg için 2023 yılında çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kişiler için 15-19 Ocak tarihlerinde sipariş önceliği sağlanacaktır.

TOGG NASIL SİPARİŞ VERİLİR?

Togg, T10X modelini arzulayan kullanıcılara oldukça kullanıcı dostu bir yöntemle sipariş imkanı sunmaktadır. Sipariş verme işlemi, Trumore mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilmekte olup, bu uygulama App Store, Google Play ve App Gallery gibi platformlardan indirilebilmektedir. Kullanıcılar, Trumore uygulaması aracılığıyla kimlik (ID) oluşturarak, T10X siparişlerini rahatlıkla verebilmektedirler.

Bu yıl, T10X için çekiliş uygulanmamaktadır. Bunun yerine, sipariş teslimatları, kullanıcıların sipariş sırasına, tercih ettikleri konfigürasyon özelliklerine ve üretim planlamasına bağlı olarak gerçekleşecektir. Togg, 2024 yılı itibariyle kurumsal kullanıcılardan da sipariş almaya başlayacaktır.

Togg'un temel odak noktası, akıllı cihazlardaki güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli olarak güncelleyerek, araçların uzun süreli kullanımını ve yüksek ikinci el değerini sağlamaktadır. Şirket, 2024 üretim yılı T10X modellerinin donanım versiyonları ve içerikleri hakkında detaylı bilgileri paylaşmıştır.

T10X'in standart V1 donanım tipi, 18 inç jantlar, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim altyapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerini içeren "teknoloji ve konfor" paketiyle sunulmaktadır. İsteyen kullanıcılar, uzun menzil seçeneğiyle arkadan itişli V1 donanım tipini de tercih edebilirler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipi ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi ile birlikte standart olarak sunulmaktadır.