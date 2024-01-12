TOGG'daki iki sorun sahiplerini çileden çıkardı. Video çekip sosyal medyada yayınladılar

Kullanıcılar TOGG ile ilgili deneyimlerini ve şikayetlerini sosyal medyadan paylaşmayı sürdürüyor.

TOGG satın alan bir vatandaş, TOGG’un menzil sorununa isyan ettiği bir video paylaştı.

GÖSTERGE VE MENZİL PROBLEMİ

TOGG kullanıcısı klimayı açtıktan sonra menzilin bir anda düştüğünü ve araçtan her inip bindikten sonra menzilin düşmesine ve aracın göstergesinde bulunan ‘güncel sürüş değerleri’nin yanlış olduğunu öne sürerek “Bu da kötü berbat özelliklerinden biri” diyerek oradaki değerleri ciddiye almadığını belirtti.

ŞARJ SORUNU ÇİLEDEN ÇIKARDI

Bir başka TOGG kullanıcısı ise, şarj çilesinden bahsederek devlete çağrıda bulundu.

Ankara’dan Adana’ya cenazeleri dolayısıyla yola çıkan bir kullanıcı paralı Ankara otoyolunda şarj istasyonunu bulunmamasına tepki gösterip yol üzerinde bulunan Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde bir kilim fabrikasının önündeki istasyonlardan araçlarını şarj etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

"CENAZEMİZ ADANA'YA VARDI BİZ HALEN YOLDAYIZ"

Kullanıcı araçlarını şarj etmek için 4 saat sıra beklediklerini ve kendi araçlarının da şarj olmasının 4 saat sürerek toplamda 8 saat vakit harcamalarına tepki gösterdi.

Kullanıcı “Bu çileyi çekiyoruz, yazıklar olsun. Devlet buna neden müdahale etmiyor? Müdahale etmeyeceği ürünü neden piyasaya sürüp insanları perişan ediyor? Hiçbir yerde istasyon yok anayoldan çıkıp aracı şarj ediyoruz. Yazıklar olsun. Cenazemiz Adana’ya vardı gömüldü biz halen yoldayız, Konya’dayız.” sözleriyle tepki gösterdi.