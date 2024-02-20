TOGG’un 2023 yılında ne kadar zarar ettiğini açıkladı. Memduh Bayraktaroğlu duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi Tülin Küre
TOGG’un 2023 yılında ne kadar zarar ettiğini açıkladı. Memduh Bayraktaroğlu duyurdu
Memduh Bayraktaroğlu, YouTube kanalından yaptığı yayında TOGG’un 2023 yılında 6 milyar lira zarar ettiğini dile getirdi.

YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen yazar Memduh Bayraktaroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videosunda kar edecek diye kurulan TOGG’un 2023 yılında 6 milyar lira zarar ettiğini dil getirdi.

TOGG’un zararının da milletçe ödeneceğini dile getiren Memduh Bayraktaroğlu, “Yani canlarım toga bastık milletçe bu sene.. TOGG’un 2023 yılında ettiği 6 milyar lira zararı milletçe kişi başına 70'er lira olarak ödeyeceğiz ya.” İfadelerini kullandı.

“MİLLİ GELİRİMİZDEN 6 MİLYAR LİRAYI ÇALDILAR”

Memduh Bayraktaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Biliyor musunuz?
TOGG 2023 yılında 6 milyar lira zarar etti.
Oysa ker etsin diye kurmuşlardı.
Sözde fabrikayı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli gelirine katkısı olsun diye.
Ama milli gelirimizden 6 milyar lirayı çaldılar.
Yönetemedi mi bilmiyorum?
Neden zarar eder?
Kötü yönetilirse zarar eder?
Yani canlarım toga bastık milletçe bu sene..
TOGG’un 2023 yılında ettiği 6 milyar lira zararı milletçe kişi başına
70'er lira olarak ödeyeceğiz ya.
Kişi başına 25.000 lira 50.000 lira 100.000 lira kadar bazen de zarar edilmiş oluyor.
Kamu kurumlarından ya da devletin desteklediği özel kurumlardan.
Canlarım be bizler ayda 700-800 lira fazla maaş alabilmek için ne kadar çok mücadele ediyoruz değil mi?”

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