TOGG’dan dikkat çeken açıklama. ‘Elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olduk’

2023 yılının Haziran ayında 90 bin 335 binek, 21 bin 28 ticari olmak üzere toplam 111 bin 363 araç satışı gerçekleştirildi.

Yılın ilk altı ayında ise 430 bin 372 binek, 125 bin 997 ticari olmak üzere toplam 556 bin 369 araç satıldı.

Satılan araçların 212 bin 564'ü yerli, 343 bin 805'i ise ithal üretimdi.

Yerli üretim araçlar arasında Togg T10X dikkat çekti. Bu araçtan yıl boyunca toplam 808 adet satıldı.

Bu satışların 502'si Haziran ayında yapıldı. Bu rakam, önceden belirlenen hedeflerin altında kaldı.

Togg, T10X ile elektrikli SUV pazarında lider olduğunu açıkladı. T10X, Haziran sonu itibarıyla tüm sınıflardaki elektrikli SUV'ları geride bırakarak lider oldu. C-SUV segmentinde de yüzde 28,9'luk pay elde etti.

Togg'dan yapılan açıklamada, T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olduk. Haziran sonu itibarıyla 808 adet T10X satışı ile tüm sınıflardaki elektrikli SUV’ları geride bırakarak pazar lideri olduk. C-SUV segmentinde ise yüzde 28,9’luk paya ulaştık." denildi.