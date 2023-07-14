BAE, Suudi Arabistan ve Katar’a Togg hediye edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'dan çip krizine, elektrikli araç şarj istasyonlarından Katar ile ortak yatırım planlarına ve sanayicilerin yaşadığı sorunlara dek birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Körfez turundaki üç ülkeye Togg hediye edileceğini ifade eden Bakan Kacır, Katar'ın teklifiyle Türkiye'de çip krizi konusunda yeni bir adım atılacağını duyurdu.

Bakan Kacır ayrıca sanayicilerin krediye erişim engeliyle ilgili mesajlar verirken vize konusu sorusunda değindiğinde ise "Sanayicilerin gönülleri ferah olsun" dedi.

“BAE, SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’A TOGG HEDİYE EDECEĞİZ”

Togg’un, Azerbaycan ve Özbekistan’ın ardından hangi ülkelere hediye edileceği sorusu üzerine Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Malum Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) son Şampiyonlar Ligi finali vesilesiyle geldiklerinde Devlet Başkanına Togg hediyesini arz etmiştik Cumhurbaşkanımızın huzurlarında. Şimdi o hediyeleri inşallah önümüzdeki hafta götüreceğiz, ama malum Körfez gezisi 3 ülke, inşallah 3 ülkeye de Togg hediye edilecek, yani Suudi Arabistan’a ve Katar’a da hediye edilmiş olacak. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki diğer üye ülkeler de inşallah önümüzdeki dönemde bizim için hediye edeceğimiz, Togg’u hediye edeceğimiz diğer adresler olacak.