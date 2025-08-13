Togg’un yeni modelinin çıkış tarihi belli oldu!

ToggCare resmi X hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda, Togg’un yeni elektrikli modeli T10F’in İsveç’in Arjeplog bölgesindeki Colmis Test Pisti’nde -30 derecede gerçekleştirilen testlerdeki üstün performansı gözler önüne serildi. Videoda, “Togg #T10F, buzlu zeminlerde yüksek manevra kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşuyla tüm engelleri aştı” ifadeleriyle aracın zorlu iklim koşullarında sergilediği başarı vurgulandı. T10F, üst düzey performansıyla dikkat çekerek Türk otomotiv sanayisinin teknolojik gücünü bir kez daha kanıtladı.

Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı

T10F İÇİN GERİ SAYIM: EYLÜL’DE ÖN SİPARİŞ VE TESLİMAT

ToggCare’in bir kullanıcıya verdiği yanıtta, T10F’in satış tarihi resmi olarak duyuruldu. Büyük ilgi gören elektrikli otomobil, eylül ayı içinde ön siparişe açılacak ve ilk teslimatlar aynı ay içinde başlayacak. Fiyatı konusunda gelen son bilgilere göre ise, Togg T10F'in Türkiye satış fiyatı 1.3 ile 1.7 milyon TL arasında değişmesi bekleniyor. Bu fiyat, özellikle rakip elektrikli otomobillere kıyasla çok daha uygun seviyelerde konumlanıyor. Bu durumun da satışlarda etkisinin görülmesi bekleniyor.

Ayrıca, T10F modellerinin eylül ayının başlarında Togg deneyim merkezlerinde sergileneceği belirtildi. Bu gelişme, Togg’un hızlı üretim ve teslimat süreçleriyle müşteri memnuniyetine verdiği önemi ortaya koyuyor.

Kamuya Togg yağmuru! Binlercesi geliyor, her yerde göreceğiz

TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ

Togg T10F, sadece bir otomobil değil, Türkiye’nin elektrikli araç devrimindeki kararlılığının bir simgesi. İsveç’teki ekstrem koşullarda test edilen T10F, küresel standartlarda rekabet edebilecek bir araç olarak öne çıkıyor. Togg’un bu hamlesi, Türk otomotiv sanayisinin yenilikçi ve iddialı vizyonunu dünya sahnesine taşıyor. Eylülde başlayacak ön sipariş ve teslimatlarla, T10F’in yollara çıkması için geri sayım başladı.

T10F, 0.23'lere varan sürtünme katsayısı sayesinde, ‍600 kilometrenin üzerinde menziliyle kullanıcılarıyla buluşuyor.

UÇTAN UCA EKRAN

T10F'in iç mekanında 12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek teknolojiden oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi bulunacak. Hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası, Snapdragon® işlemcili dijital kokpit teknolojisi ve yeni koltuk, direksiyon simidi ve kapı kolu tasarım öğeleriyle farklılaşan iç mekan alternatifleri.

YAŞAM ALANINDA KONFORLU DENEYİM

Bağlantılı özellikleri sayesinde T10F modeline sahip kullanıcılar, Trumore uygulaması üzerinden veya anahtar kartlarını tarayarak cihazlarına giriş yapıp çalıştırabilecekler.

Ayrıca 'V2L' (Araçtan Yüke) teknolojisine sahip olacak T10F, harici güç kaynağı olarak da kullanılacak.