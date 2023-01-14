Tokat Almus SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tokat Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 - Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartları ve çalışma şartlarına ilişkin esasları doğrultusunda, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 11/01/2023 tarih ve 02 sayılı kararı gereği 2 kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi personeli alınacaktır.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişkisi olmamak

5- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Adli sicil kaydı bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

I. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı İçin Özel Şartlar:

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından;

-İktisadi ve idari bilimler fakültesi ve Sağlık Bilimler Fakültesinden mezun olmak.

-Eğitim Fakültesi mezunu olmak

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçerli olan 2021 ve

2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

e-İlan tarihinden 6 ay önce Almus İlçesinde ikamet ediyor olmak.

f- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanmak

2- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BELGELER

Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını; https://vakifilan.aile.gov.tr adresinden 12/01/2023 18/01/2023 tarihleri arasında son gün olan 18/01/2023 tarihi mesai bitimi olan saat 17:00' a kadar yapacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

