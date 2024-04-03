Tokat Belediyesi'nde devir teslim

Kaynak: Haber Merkezi
Tokat Belediyesi'nde devir teslim
Tokat belediye binası önünde gerçekleşen devir teslim töreninde, Yazıcıoğlu görevi Eyüp Eroğlu'ndan devraldı.

Fatih Karaman - Tokat / Yeniçağ

31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 55 yıl sonra Tokat’ta Belediyeyi kazanarak Tokat Belediye başkanı oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi'nin yeni başkanı olarak seçilerek mazbatasını aldı. Tokat belediye binası önünde gerçekleşen devir teslim töreninde, Yazıcıoğlu görevi Eyüp Eroğlu'ndan devraldı.

whatsapp-image-2024-04-03-at-19-21-36-1.jpegRahmetli Süper Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu mazbatasını almasıyla birlikte Tokat Belediye Binası önünde düzenlen devir teslim töreni, Eski Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, MHP ilçe Teşkilatları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Protokol Konuşmaların ardından Belediye makamına geçildi. Eski Başkan Av. Eyüp Eroğlu Belediyeye ait olan Belediye Rozeti, Dijital İmza ve Belediye mührünü yeni seçilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na teslim etti.

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