Belediye başkanlığı koltuğunu eşinden devraldı

Kaynak: İHA
Belediye başkanlığı koltuğunu eşinden devraldı
Gümüşhane'de Ökkeş Alkan, belediye başkanlığı görevine seçildiği ve bu görevi eşi ve eski belediye başkanı Özgül Alkan'dan devraldığı bildirildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yapılan yerel seçimler sonucunda, Ökkeş Alkan belediye başkanlığı görevine seçildi ve bu görevi eşi ve eski belediye başkanı Özgül Alkan'dan teslim aldı.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı olarak yarışan Ökkeş Alkan, toplam 908 oydan 432'sini alarak zafer kazandı.

2019 yılında MHP'den belediye başkanı seçilen eşi Özgül Alkan'dan görevi devralan Ökkeş Alkan, Deredolu'nun yeni belediye başkanı oldu.

MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya'nın da hazır bulunduğu törende, Özgül Alkan beş yıllık görev süresi boyunca belediye başkanlığı yapacak olan eşi Ökkeş Alkan'a resmi olarak görevi devretti.

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