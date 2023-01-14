Tokat Sulusaray SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Tokat Sulusaray, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), sosyal yardım ve inceleme görevlisi olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8)-4 yıllık Yüksek Ögretim Kurumlarının her hangi bir bölümünden mezun olmak

9)-2021-2022 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.