Mauro Icardi'den Fenerbahçeliler'i kızdıran paylaşım

Fenerbahçe; Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor deplasmanındaydı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselen Sarı-Lacivertli ekibin şampiyonluk şansı artık mucizelere kaldı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mauro Icardi, Hatayspor maçında yaptığı "uyku" sevincini paylaştı.
İlgili Haberler