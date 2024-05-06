İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı ilk toplantısını gerçekleştirdi

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İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı ilk toplantısını gerçekleştirdi
Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinin ardından İYİ Parti'nin yeniden belirlenen başkanlık divanı da ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Geçen hafta sonu gerçekleşen 5. Olağanüstü Kurultay'la genel başkan değişiminin yaşandığı İYİ Parti'de yeni yönetim şekillendi.

Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçildiği kurultaydan sonra belirlenen İYİ Parti Başkanlık Divanı da ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Genel Başkan Dervişoğlu başkanlığında partinin genel merkez ek binasında gerçekleşen toplantı basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKANLIK DİVANI İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabı, X platformundan yaptığı paylaşımda, “5. Olağanüstü Kurultayımızın ardından görevlerine başlayan Başkanlık Divanımız ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ülkemiz ve milletimiz için yürüdüğümüz bu yolda; tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz…” ifadelerini kullandı.

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