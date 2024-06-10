Tokat'ın Niksar ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Ustahasan köyümüzde yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz ve civar itfaiyelerimiz şu an olay yerinde. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yangını söndürmek için gayret gösteriyoruz,” dedi.

Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.