Tokat'ın Niksar ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: DHA
Tokat'ın Niksar ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyünde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, 40 dönümlük alanı etkiledi.

Yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Ustahasan köyümüzde yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz ve civar itfaiyelerimiz şu an olay yerinde. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yangını söndürmek için gayret gösteriyoruz,” dedi.

Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

66308-1.jpg

66308-2.jpg

66308-4.jpg

66308.jpg

66308-3.jpg

Son Haberler
Aksu'da tır şarampole yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı Yerel Haberler
Aksu'da tır şarampole yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı
Ne yaptın Samet Akaydin? Topu Lewandowski'nin önüne bıraktı Spor
Ne yaptın Samet Akaydin? Topu Lewandowski'nin önüne bıraktı
İstilaya ne zaman dur diyeceksin Türkiye? Yazarlar
İstilaya ne zaman dur diyeceksin Türkiye?
İsraillilerin ülkeye girişi yasaklandı. Karar Meclis'ten geçti Dünya
İsraillilerin ülkeye girişi yasaklandı. Karar Meclis'ten geçti
Samsun İlkadım'da iş yerine kurşun yağdırdılar: 4 şüpheli gözaltında Yerel Haberler
Samsun İlkadım'da iş yerine kurşun yağdırdılar: 4 şüpheli gözaltında
Manisa Alaşehir'de fırtına ve dolu 20 bin dekar üzüm bağına zarar verdi Gündem
Manisa Alaşehir'de fırtına ve dolu 20 bin dekar üzüm bağına zarar verdi
Adana’da bir ev ve ahır alev alev yandı Gündem
Adana’da bir ev ve ahır alev alev yandı