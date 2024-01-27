Tokat'ta çıkan yangın korkuttu. Bir köpek yanmaktan son anda kurtuldu

Tokat'ın Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nun inşaatında, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Şantiyenin yemekhane bölümündeki yangını fark eden işçiler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Yangın esnasında içeride kalan bir köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.