Tokat'ta çıkan yangın korkuttu. Bir köpek yanmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: DHA
Tokat'ta çıkan yangın korkuttu. Bir köpek yanmaktan son anda kurtuldu
Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında yangın çıktı. Çıkan yangında bir köpek yangınların arasında kaldı. İtfaiye ekipleri köpeği yangının arasından çekip çıkardı.

Tokat'ın Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nun inşaatında, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Şantiyenin yemekhane bölümündeki yangını fark eden işçiler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Yangın esnasında içeride kalan bir köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

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