Tokat'ta deprem

Kaynak: Haber Merkezi Taner Yener
Tokat'ta deprem
Son dakika.. Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandili Rasathanesinden yapılan son açıklamalara göre Tokat’ın Turhal ilçesinde saat 15.03’te yerin 5 kilometre altında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk kaydı yaşanmadı.

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TOKAT SÜREKLİ SALLANIYOR

18 Nisan tarihinde Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerden bu yana adeta beşik gibi sallanan Tokat, halen 5,6 büyüklüğündeki depremin artçılarını yaşamaya devam ediyor.

MTA FAYINDA BULUNMAYAN BİR DEPREM

Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, konu hakkında uzman olan ve işaret ettiği yer sallanan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 3 gün önce meydana gelen ve bugünkü depreminde ana depremi sayılabilecek olan depremin MTA aktif haritasında ye almadığını ve transfer bir fay olduğunu açıklamıştı.

Sulusaray’da meydana gelen depremin transfer bir fay üzerinde olduğunu ve fay hattının güney ucunda olduğunu açıklamıştı. Bu transfer fay hattının meydana gelen depremlerde yırtılan bir fay olduğunu açıklayan Üşümezsoy, “Bu Kuzey Anadolu fay sisteminin içinde yer almayan ve Kuzey Anadolu Fayı’yla ilintili normal fayların genişleyerek açıldığı dönem çanakları kesen bir faydır.” açıklamasında bulunmuştu.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Tokat’ta meydana gelen ve vatandaşlara panik yaşatan depremlerin ardından Tokatlı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmiş, Tokat valisi X hesabından yaptığı paylaşımda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiğini açıklamıştı.

"FAY ÜZERİNDE HAREKETLENME FAZLA"

Prof. Dr. Naci Görür Tokat’ta meydana gelen depremler sonrasında X hesabından bir açıklama yaparak fay üzerinde hareketlenmenin fazla olduğunu ve depremin oluştuğu fayın güneybatısında olan vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiğini belirtmişti.

Bununla beraber, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların da çatlak ve hasarlı olan binalardan uzak durması gerektiğini açıklamıştı.

"DEPREM KIRMIZI ETTEN ÖNEMSİZ Mİ?"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda yöneticilere de kızgınlığını belirten Görür, deprem olduğu an televizyonların konuşmaya başladığını, gece boyu dışarıda kalınmasının ardından herkesin bu durumu unuttuğunu belirtip, “6 Şubatı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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