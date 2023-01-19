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Komşu tartışması cinayetle bitti

Tokat’ta, tartıştığı komşusu Nuri T.'nin (58) tabancayla göğsünden vurduğu Özkan Ergin (29), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:27
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Tokat’ta tartıştığı komşusu vurdu hastanede kurtarılamadı

Komşu tartışması cinayetle bitti
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Olay, saat 12.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Salur köyünde meydana geldi. Nuri T. ile komşusu Özkan Ergin arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nuri T., evinden aldığı tabancayla Ergin'e ateş etti. Göğsünden vurulup, ağır yaralanan Özkan Ergin, ambulansla kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nuri T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)

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