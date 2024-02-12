Tokat’ta ünlü ressam Bob Ross'un tablosunu andıran manzara

Tokat’ın Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harami Yaylası, yeşil doğanın kucakladığı bir cennet gibi, doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Yeşilırmağın doğuş noktası olarak bilinen bu yayla, ünlü ressam Bob Ross tablosu gibi manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle kış mevsiminde bile yeşilliğin hâkim olduğu bu bölgede, kar yağışıyla oluşan beyaz örtü aynı gün içerisinde eriyerek yerini yeşil doğaya bırakıyor. Bu eşsiz doğa olayı, bölgeyi adeta kartpostallık görüntülere dönüştürüyor.

Harami Yaylası, ziyaretçilerine doğanın her tonunu yaşama fırsatı sunuyor. Yeşilin en canlı haliyle buluşabileceğiniz bu yayla, adeta bir doğa terapisi sunuyor. Karşı konulmaz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyüleyen bu bölge, kışın bile yeşil doğasıyla dikkat çekiyor.

Doğa tutkunlarını bekleyen bu cennet köşesi, her mevsimde farklı bir güzellik sunarak ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Ankara’dan Harami Yaylasına gelen 5 mühendis arkadaş, eşsiz doğada balık tutarak unutulmaz bir an yaşadı. Bölgenin doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken ziyaretçiler, yaz aylarında da tekrar gelmeyi planladıklarını ifade etti.