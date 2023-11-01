Tokat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

Tokat'ta iki araç içerisinde ve ikamet de yapılan aramada, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Tokat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Tokat Merkez'de iki araç şüpheli görülerek durduruldu.

Araçlarda ve sonrasında ikametlerde yapılan aramalarde 3 bin 814 adet sentetik ecza hap, 26,94 gram esrar, 5,88 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet 7,65 çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki şüpheliye “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet de tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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