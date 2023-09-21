TOKİ indirim kampanyasına bugün başlıyor

TOKİ'nin, Haziran 2022'den önce yapılan iş yeri ve konutlar için indirim kampanyası bugün başlıyor. Borcu için peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. Başvurular için son gün 19 Ekim.

KAYNAK: Haber Merkezi
TOKİ indirim kampanyasına bugün başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin, 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağının müjdesini vermişti.

TRT'de yer alan habere göre TOKİ'nin indirim kampanyası yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlayıp, 19 Ekim'de sona erecek. Borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

KISMİ ÖDEME İMKANI

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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