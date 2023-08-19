TOKİ tamamlanmasına rağmen onlarca evi teslim etmedi

Milli Gazete'den Onur Şehmuz Şahin'in hazırladığı habere göre, Konya Ardıçlı TOKİ Evlerinde, 4,5 kısım inşaatları tamamlanmış olmasına rağmen, hak sahiplerine teslim edilmeyerek, vatandaşlar mağdur edildi.

Haberde, Millî Gazete'nin yetkililerle yaptığı görüşmede konuya ilişkin resmi bir açıklama alınamadığı iddia edildi. Ardıçlı TOKİ Evleri mağdurları, konutlarının en kısa sürede teslim edilmesini istiyor.

Türkiye’nin çeşitli noktalarında yaşanan TOKİ mağduriyetlerinden birisi de Konya’da yaşanıyor. Proje teslim tarihinin 2023 Nisan ayı olduğu TOKİ Ardıçlı Evleri’nin bir bölümü henüz teslim edilmedi. Yüzlerce vatandaşın mağdur olduğu TOKİ Ardıçlı Evleri projesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ Ardıçlı Evleri’nde şimdiye kadar 1, 2, 3 ve 6’ncı kısımlar teslim edildi ancak 4 ve 5’inci kısımlar tamamlanmış olmasına rağmen henüz hak sahiplerine teslim edilmedi. Hak sahipleri TOKİ'den bir muhatap bulamadıklarını iddia etti..

“BİR MUHATAP BULAMIYORUZ”

Gazetenin haberine göre, TOKİ Ardıçlı Evleri hak sahiplerinden bir vatandaş, “Ardıçlı TOKİ Evleri’nde hakkımız olan evler bize aylardır verilmiyor. Aynı projenin belli kısımlarını teslim ettiler ama biz halen hakkımız olan evi alamadık. Ne TOKİ’den ne de Dağ Mühendislik'ten bir muhatap bulamıyoruz. Ocak ayında teslim edilmesi gereken evler henüz bize teslim edilmedi. Projenin içinde bazı kısımlar Nisan ayında teslim edildi. Bizim hak sahibi olduğumuz konutlar da bitmiş durumda ama henüz teslim edilmedi. Konuyla ilgili projede çalışan ustalarla konuştuk. O ustalar iskânla ilgili bazı sorunların olduğunu söyledi. En kısa sürede evlerimize kavuşmak istiyoruz. Biz evlerimizin teslim edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.