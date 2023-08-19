TOKİ tamamlanmasına rağmen onlarca evi teslim etmedi

Konya TOKİ Ardıçlı Evleri projesinde birçok hak sahibi evlerine kavuşmayı bekliyor. İddiaya göre projenin 1, 2, 3 ve 6’ncı kısımlar teslim edildi ancak 4 ve 5’inci kısımlar tamamlanmış olmasına rağmen henüz hak sahiplerine teslim edilmedi.

TOKİ tamamlanmasına rağmen onlarca evi teslim etmedi

Milli Gazete'den Onur Şehmuz Şahin'in hazırladığı habere göre, Konya Ardıçlı TOKİ Evlerinde, 4,5 kısım inşaatları tamamlanmış olmasına rağmen, hak sahiplerine teslim edilmeyerek, vatandaşlar mağdur edildi.

Haberde, Millî Gazete'nin yetkililerle yaptığı görüşmede konuya ilişkin resmi bir açıklama alınamadığı iddia edildi. Ardıçlı TOKİ Evleri mağdurları, konutlarının en kısa sürede teslim edilmesini istiyor.

Türkiye’nin çeşitli noktalarında yaşanan TOKİ mağduriyetlerinden birisi de Konya’da yaşanıyor. Proje teslim tarihinin 2023 Nisan ayı olduğu TOKİ Ardıçlı Evleri’nin bir bölümü henüz teslim edilmedi. Yüzlerce vatandaşın mağdur olduğu TOKİ Ardıçlı Evleri projesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ Ardıçlı Evleri’nde şimdiye kadar 1, 2, 3 ve 6’ncı kısımlar teslim edildi ancak 4 ve 5’inci kısımlar tamamlanmış olmasına rağmen henüz hak sahiplerine teslim edilmedi. Hak sahipleri TOKİ'den bir muhatap bulamadıklarını iddia etti..

“BİR MUHATAP BULAMIYORUZ”

Gazetenin haberine göre, TOKİ Ardıçlı Evleri hak sahiplerinden bir vatandaş, “Ardıçlı TOKİ Evleri’nde hakkımız olan evler bize aylardır verilmiyor. Aynı projenin belli kısımlarını teslim ettiler ama biz halen hakkımız olan evi alamadık. Ne TOKİ’den ne de Dağ Mühendislik'ten bir muhatap bulamıyoruz. Ocak ayında teslim edilmesi gereken evler henüz bize teslim edilmedi. Projenin içinde bazı kısımlar Nisan ayında teslim edildi. Bizim hak sahibi olduğumuz konutlar da bitmiş durumda ama henüz teslim edilmedi. Konuyla ilgili projede çalışan ustalarla konuştuk. O ustalar iskânla ilgili bazı sorunların olduğunu söyledi. En kısa sürede evlerimize kavuşmak istiyoruz. Biz evlerimizin teslim edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Türk inşaat devi iflasın eşiğinde. TOKİ'nin yaptırdığı kamu binalarında imzası vardı
TOKİ’nin millet bahçesi projesi büyük israfa dönüştü. Her ihalede fiyat katlandı
TOKİ İstanbul'da birden fazla askeri alanı daha aldı: Asrın projesi olarak duyurdular. Alan hesabı yapmayı unuttular
Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İsveç dünya üçüncüsü oldu Spor
İsveç dünya üçüncüsü oldu
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor Ekonomi
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor
Ölümü ertelemenin yolu bulundu! Sağlık
Ölümü ertelemenin yolu bulundu!
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı Güncel
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı Siyaset
Karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı
Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz Magazin
Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma Güncel
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma