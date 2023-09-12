TOKİ'nin deprem konutlarında skandal. Binayı demir ağlarla ördüler çimentoyu dökmeyi beceremediler

Adıyaman’da inşası devam eden konutlarda çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir binanın duvar kalıpları sökülünce betonun döküldüğü görüldü. Söz konusu görüntülerde sosyal medyada gündem oldu.

TOKİ'nin deprem konutlarında skandal. Binayı demir ağlarla ördüler çimentoyu dökmeyi beceremediler

TOKİ'nin Adıyaman'da inşası devam eden deprem konutlarında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin ardından Adıyaman'da depremzedeler için yapımı devam eden evlerde çekildiği iddia edilen görüntülerde bir binanın duvar kalıpları sökülünce betonun taşıyıcı duvarlara ulaşmadığı, demirlerin dışarıda kaldığı görüldü.

Paylaşılan görüntülerde betonları dökülen duvarları gösteren bir kişi, “Betonu betoncuya vermezsen olay bu” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde “Daha açılmayan kalıplar var. En az onlar da bunlar gibi çıkacak” ifadeleri de kullanıldı.

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