TOKİ’nin deprem konutlarında malzemeden çalındığı denetçilerin rüşvet aldığı iddiası

Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde TOKİ’nin deprem konutlarında çalışan işçiler malzemeden çalındığını ileri sürdü. İşçilerin ayrıca denetçilerin rüşvet aldığını iddia ettiği de haberde belirtildi.

İnşaata ait olduğu öne sürülen görsellerde ise bazı blokların duvarlarındaki demirlerin görünmesi de dikkat çekti.

Alelacele demirlerin üzerlerinin sıva ile kapatıldığı görüldü. İddiaların ardından avukat Cuma Irmak’ın açıklamalarına göre, inşaatı yapan firmanın alelacele binada hatalı olan yerlerin üzerini sıva ile kapattığını söyleyerek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

TOPLU MEZAR YAPILIYOR

Öte yandan Samandağ’a 424 TOKİ konutu inşa ediliyor. Yine iddialara göre, bölgedeki vatandaşlar “Toplu konut değil, toplu mezar yapılıyor’” diyerek deprem konutlarına tepki gösterdi.

Cuma Irmak ise ‘‘Ustalar depreme dayanıksız konutlar yapıldığını iddia ediyor. Bu inşaatların mutlaka denetlenmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN’DAKİ TOKİ KONUTLARI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Adıyaman’da devam eden TOKİ konutları inşaatında duvarlardan betonun döküldüğü görüntüler ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.

İletişim Başkanlığı, dökülen betonun kusurlu olduğunu ve yüklenici firma hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.