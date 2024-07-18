TOKİ taksitlerinde değişiklik. Bakan Kurum açıkladı

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TOKİ taksitlerinde değişiklik. Bakan Kurum açıkladı

TOKİ’den ev alanların ödeyeceği taksitlerde değişiklik yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ taksitlerinde TÜFE’yi baz aldıklarını belirterek, “Artış oranı yüzde 49 yerine yüzde 24 oldu” dedi.

TOKİ’den ev alan vatandaşları ilgilendiren haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Kurum, TOKİ taksitlerinde artış oranının yüzde 24 olacağını söyledi.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada taksitlerde artış oranı için TÜFE oranını referans aldıklarını belirterek, “Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun.”

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