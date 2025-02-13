Tolga Karel Fırat Tanış’ı hedef aldı: Ağza alınmayacak hakaretleri peş peşe sıraladı

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde "Oğuz" karakterine hayat veren ve adını hafızalara kazandıran Tolga Karel, Şakir Paşa Ailesi: Mucizler ve Skandallar dizisinde Şakir Paşa'ya hayat veren Fırat Tanış'ı hedef aldı, ağza alınmayacak hakaretleri sıraladı.

Fırat Tanış yüzünden bir dizinin sona erdiğini ve onlarca insanın işsiz kaldığını iddia eden Karel'in sosyal medya paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü.

İşte Tolga Karel'in o paylaşımları...

"Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" diyen Karel, Tanış ile aralarında yaşanan polemiğe dair detayları ilk kez anlattı.

'ÇOK AH ALDI'

Sosyal medya hesabından art arda paylaşım yapan Tanış, şu ifadeleri kullandı:

'Hikaye 3. Ahmed dönemi Patrona Halil isyanını anlatıyor, yani Lale Devri. Fırat Tanış'ın kaprisleri ve en sonunda hamam sahnesinde 'mekanı ısıtmadılar' diye koskoca platoyu, işi bıraktı gitti. Şaka değil bu yüzden TRT güzelim işi bitirdi. 100'lerce insan işsiz."

"Neymiş, hamam sahnesinde çok üşümüş de işi bırakmış. Biz 3 gün ormanda yattık Cemal Hünal'la, atlı savaş sahnesini çekebilmek için ağzımızı açmadık. O yüzden Fırat Tanış'ın işi rast gitmedi, gitmeyecek de. Çünkü çok ah aldı."

'YATACAK YERİN YOK'

"İşsiz kalanları da söyleyeyim mi; Özcan Deniz, Aslı Tandoğan, Türkan Şoray, ben, Cemal Hünal, Altan Dönmez, Ezel Akay... Daha kimler kimler. Sete gittim, ağzını burnunu kırmaya ama kaçmıştı."

"Reyting yapacak diye yeni dizisinde gelinine yürüyor. Reyting yapsın diye iğrenç ilişkiler. Senin yatacak yerin yok. Vallahi de yok, billahi de yok."