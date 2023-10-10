Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

Tolga Karel, sosyal medya hesabından sık sık ülke gündemine dair paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Karel son olarak bir harita paylaşarak Türkiye etrafında gelişen savaşlara dair "Ben bu süreçte yüce milletimi sükunete ve tarafsız uzlaşmacı bir akla çağırıyorum. Kardeşim bu nedir ya memleketin etrafında her yer yangın yeri" dedi.

Tolga Karel bir sonraki paylaşımında ise "Resmen ateş çemberinin içinde kaldık. Rabbim milletime zarar getirme inşallah" yorumunda bulundu.