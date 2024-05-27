Tolunay Kafkas kabusu yaşattı

Ligin son haftasında oynanan maçlar sonrası küme düşen takımlar belli oldu.

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor küme düştü.

Bu takımlar gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de boy gösterecek.

Küme düşen takımlar sonrası akıllara Tolunay Kafkas geldi.

KÜME DÜŞEN İKİ TAKIMDA DA GÖREV YAPTI

Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Tolunay Kafkas, üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası görevinden alınmıştı.

Ankaragücü daha sonra ise küme düştü.

KARAGÜMRÜK DE DÜŞTÜ

Ankaragücü ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutamadı ve bu sezon görev aldığı iki takım da küme düştü.