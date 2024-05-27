Fenerbahçe'den Benzema bombası. Ali Koç seçim kozunu patlattı

Kaynak: Habertürk
Fenerbahçe'den Benzema bombası. Ali Koç seçim kozunu patlattı

Süper Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Fenerbahçe, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcü Karim Benzema ile görüştüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalara hız verdi.

Sarı-lacivertliler, 99 puanla rekor kırarak sezonu ikinci sırada tamamlamış olsa da, gelecek sezonda şampiyonluk için en büyük aday olmayı amaçlıyor.

karim-benzema.jpg

DZEKO YERİNE BENZEMA!
Bu hedef doğrultusunda, Edin Dzeko ile yollarını ayırma planları yapılıyor. Takım, Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı transfer etmeyi düşünüyor.

Ancak, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçim, bazı kararların ertelenmesine neden olabilir. Yine de Dzeko'nun ayrılması bekleniyor.

gettyimages-1620773969.webp

Fenerbahçe yöneticileri, Yunanistan'ın Samos Adası'nda Benzema ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Başkan Ali Koç, geçen hafta Benzema ile kişisel bir görüşme yaptı. 200 milyon Euro yıllık ücretle Suudi

Arabistan'ın El-İttihad takımına transfer olan Benzema'nın, kulübünden ayrılmak istediği iddia edildi.

gettyimages-1496999722.jpg

KUPA KOLEKSİYONERİ
14 yıl boyunca Real Madrid'de oynayan Benzema, beş UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, dört UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile üç Kral Kupası kazandı.

Benzema'nın sezon başından beri mutsuz olduğu ve Madrid'e yaptığı son ziyarette ayrılmak istediğini yakın çevresine açıkladığı belirtiliyor.

Bu sezon Al Ittihad ile 29 maçta 13 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyen Benzema'nın geleceği merak konusu.

İlgili Haberler
Arda Güler oynamak istiyor
Tolunay Kafkas kabusu yaşattı
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı
Son Haberler
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak Keşfet
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak
Sabit faizli 7 yıl vadeli krediyle Kanada’da eğitim fırsatı Ekonomi
Sabit faizli 7 yıl vadeli krediyle Kanada’da eğitim fırsatı
Meryem Boz'a forma hediyesi Spor
Meryem Boz'a forma hediyesi
Ced-Go Çocuk Atölyeleri ile çocuklar sosyalleşiyor, aileler kendine zaman ayırıyor Ekonomi
Ced-Go Çocuk Atölyeleri ile çocuklar sosyalleşiyor, aileler kendine zaman ayırıyor
Connected Systems IoT çözümleriyle kuruluşların sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor Ekonomi
Connected Systems IoT çözümleriyle kuruluşların sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor
Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti Gündem
Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti
Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede Spor
Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede