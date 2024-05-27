Fenerbahçe'den Benzema bombası. Ali Koç seçim kozunu patlattı

Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalara hız verdi.

Sarı-lacivertliler, 99 puanla rekor kırarak sezonu ikinci sırada tamamlamış olsa da, gelecek sezonda şampiyonluk için en büyük aday olmayı amaçlıyor.

DZEKO YERİNE BENZEMA!

Bu hedef doğrultusunda, Edin Dzeko ile yollarını ayırma planları yapılıyor. Takım, Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı transfer etmeyi düşünüyor.

Ancak, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçim, bazı kararların ertelenmesine neden olabilir. Yine de Dzeko'nun ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe yöneticileri, Yunanistan'ın Samos Adası'nda Benzema ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Başkan Ali Koç, geçen hafta Benzema ile kişisel bir görüşme yaptı. 200 milyon Euro yıllık ücretle Suudi

Arabistan'ın El-İttihad takımına transfer olan Benzema'nın, kulübünden ayrılmak istediği iddia edildi.

KUPA KOLEKSİYONERİ

14 yıl boyunca Real Madrid'de oynayan Benzema, beş UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, dört UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile üç Kral Kupası kazandı.

Benzema'nın sezon başından beri mutsuz olduğu ve Madrid'e yaptığı son ziyarette ayrılmak istediğini yakın çevresine açıkladığı belirtiliyor.

Bu sezon Al Ittihad ile 29 maçta 13 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyen Benzema'nın geleceği merak konusu.