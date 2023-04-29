Tolunay Kafkas kupaya odaklandı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandıklarını vurguladı.

Tolunay Kafkas kupaya odaklandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu başkent ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas, açıklamalarda bulundu.

"FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"
Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini belirten Tolunay Kafkas, “İlk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Pas yollarını kapatma konusunda zorlandık. İkinci yarı oyununu tamamen kontrol altına aldık. Kazanabilecek net pozisyonları gole çeviremedik ama aldığımız bir puan çok önemli. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde bir kupa maçı var. Final oynamak istiyoruz. Var gücümüzle kupaya asılacağız” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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