Tolunay Kafkas'ın Milli Takım'dan nasıl gönderildiği ortaya çıktı

Attila Gökçe, Milliyet'teki köşesinde Tolunay Kafkas dönemi için bir yazı kaleme aldı ve Tolunay Kafkas ile yaptığı görüşmeyi de okuyuculara aktardı.

İşte Attila Gökçe'nin yazısındaki Kafkas bölümü:

Ümit ve Genç Milli Takımlar Teknik Direktörü Tolunay Kafkas görevi bıraktı. A Milli Takım'a 17 futbolcu yetiştiren uluslararası turnuvalarda her yaş kategorisindeki başarılarla madalyalar kazanan Kafkas Hoca, kalbi kırılarak evine dönüyor: "Bir konuyu görüşmek üzere telefonla aradığım Hamit Altıntop (Hocam ben de seni arayacaktım. Başkanımız artık sizinle çalışmak istemiyor) dedi. Bu kadar mı olur yani! Ben bir el sıkışmayı vedayı ve helalleşmeyi hak etmiyor muyum?"

"Peki tazminatını aldı mı? "Milli görevin tazminatı olmaz" diyor Tolunay Hoca. Onun en çok üzüldüğü konu "Genç futbolcuların baba gibi sevdiği teknik ekibin en tecrübeli hocası Güngör Şahinkaya'nın da görevi bırakmak zorunda kalması"… Tolunay Kafkas'a teşekkür borçluyuz.

Yerine gelecek antrenör kimdir ne yapacak merak bile etmiyorum. Teknik eğitimin ve sistemin başındaki yanlış örnek süredursun merak edilecek ne kaldı ki!"